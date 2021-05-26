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Сборная России обыграла сборную Дании в матче ЧМ-2021

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Команда Валерия Брагина набрала девять очков после четырех матчей.

Сборная России по хоккею обыграла сборную Дании со счетом 3:0 в четвертом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге.

Первый период завершился без заброшенных шайб. В конце второго отрезка встречи россияне открыли счет благодаря точному броску Ивана Морозова. В третьем периоде успех команды Валерия Брагина закрепили Александр Барабанов и Дмитрий Воронков. Вратарь Александр Самонов провел первый сухой матч на турнире.

По итогам четырех матчей сборная России занимает второе место в группе A, набрав девять очков. Следующий матч национальной команды состоится 29 мая против сборной Швейцарии.

Ранее мы сообщали, что "Нэшвилл" обыграл "Каролину" в матче плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / WC Hockey 2021

Теги: рига, сборная дании по хоккею, сборная россии по хоккею, чемпионат мира по хоккею 2021
Категории: Хоккей, Спорт, Лента новостей,

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