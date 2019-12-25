"Нэшвилл" обыграл "Каролину" в матче плей-офф НХЛ

Игра закончилась со счетом 3:2 в овертайме.

Дубль российского спортсмена Якова Тренина не помог "Нэшвиллу" обыграть "Каролину" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Пятая игра серии первого раунда завершилась с результатом 3:2 в овертайме. Нападающий из РФ оформил дубль на 12 и 21 минутах встречи. Со стороны победителей шайбы в ворота соперников забросили на 15 и 53, 63 минутах Мартин Нечас (дубль) и Джордан Стаал. (63).

Андрей Свечников из "Каролины" провел на льду 17 минут 5 секунд. Яков Тренин отметился первыми результативными действиями в рамках текущего плей-офф. По итогам регулярного турнира форвард набрал 11 очков (пять голов и шесть результативных передач) в 45 играх за "Нэшвилл".

На данный момент "Каролина" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующий матч запланирован на 28 мая в Нэшвилле. "Каролина" заняла первое место в рейтинге Центрального дивизиона в регулярном чемпионате НХЛ, а "Нэшвилл" - расположился на четвертой позиции.

"Каролина" уступила "Нэшвиллу" в матче плей-офф НХЛ.

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