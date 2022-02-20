Сборная России выиграла турнир по хоккею Зх3 в Петербурге

Соревнования проходят в рамках Кубка Первого канала.

Сборная "Россия 25" стала победителем турнира по хоккею 3х3, проходившего в рамках Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге. В финальном матче российская команда одержала победу над сборной Белоруссии со счётом 4:2.

Шайбы в составе победителей забросили Данил Аймурзин, Кирилл Танков, Иван Демидов и Максим Джиошвили. В составе сборной Белоруссии дубль оформил Валентин Демченко.

В полуфинале россияне обыграли сборную Казахстана (3:1), а белорусская команда одержала победу над командой легионеров КХЛ (5:3). В матче за третье место сборная Казахстана обыграла команду легионеров со счётом 2:1. Кубок Первого канала продлится до 15 декабря.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге состоялась Спартакиада Специальной Олимпиады России

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