Сборная России по хоккею потерпела поражение в финале Олимпиады

В финале российская сборная сыграла с финнами.

В Пекине завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр. Сборная России сыграла со сборной Финляндии, встреча прошла на стадионе "Национальный".

Счет матча составил 2:1 в пользу сборной Финляндии. Команда получила золотые медали.

Отметим, что сборная России по хоккею во второй раз в истории потерпела поражение в финале Олимпийских игр. Первый раз это произошло на Олимпиаде 1998 года в Нагано.

Ранее Piter.TV сообщал, что WADA приложит все усилия для расследования дела Валиевой.

Видео: Youtube/Olympics