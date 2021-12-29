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Сборная России по хоккею потерпела поражение в финале Олимпиады

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В финале российская сборная сыграла с финнами.

В Пекине завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр. Сборная России сыграла со сборной Финляндии, встреча прошла на стадионе "Национальный".

Счет матча составил 2:1 в пользу сборной Финляндии. Команда получила золотые медали.

Отметим, что сборная России по хоккею во второй раз в истории потерпела поражение в финале Олимпийских игр. Первый раз это произошло на Олимпиаде 1998 года в Нагано.

Ранее Piter.TV сообщал, что WADA приложит все усилия для расследования дела Валиевой. 

Видео: Youtube/Olympics 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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