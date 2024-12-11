Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира-2026

Федерация хоккея России будет оспаривать это решение в суде.

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира-2026. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Команда пропустит мировое первенство, которое пройдет в мае в Швейцарии. Таким образом, сборная России может не сыграть на пятом подряд чемпионате мира, начиная с 2022 года. В ФХР отметили, что не согласны с решением IIHF и будут оспаривать его в суде. Отметим, что сборная России по хоккею была отстранена от турниров под эгидой IIHF с 2022 года.

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