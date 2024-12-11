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Трамп оценил игру Бобровского в финале Кубка Стэнли прошлого сезона

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Вратарь стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Флориды".

Президент США Дональд Трамп оценил игру вратаря "Флориды" Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли прошлого сезона. Об этом он заявил на приеме хоккейной команды в Белом доме.

В финале Кубка Стэнли "Филадельфия" одержала победу над "Эдмонтоном". Серия завершилась со счетом 4:3 в пользу "пантер". Трамп отметил, что от начала до конца команды устроили настоящую битву, за которой было интересно наблюдать. Американский лидер выделил отдельно игру Бобровского.

Отличная работа. От имени всех, кто смотрел, спасибо, Боб. По-настоящему феноменально.

Дональд Трамп, президент США

Ранее мы сообщали, что две передачи Зуба помогли "Оттаве" обыграть "Нэшвилл".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: дональд трамп, кубок стэнли, президент сша, сергей бобровский, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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