Две передачи Зуба помогли "Оттаве" обыграть "Нэшвилл"

"Оттава" одержала победу над "Нэшвиллом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.
Защитник "Оттавы" Артем Зуб помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился двумя передачами на Джейка Сандерсона и Дэвида Перрона.
В нынешнем сезоне НХЛ Артем Зуб провел 28 матчей и набрал 8 (2+6) очков.
Ранее мы сообщали, что "Сент-Луис" обыграл "Юту", Бучневич отметился передачей.
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все