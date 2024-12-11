Две передачи Зуба помогли "Оттаве" обыграть "Нэшвилл"

Защитник набрал 8 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Оттава" одержала победу над "Нэшвиллом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Защитник "Оттавы" Артем Зуб помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился двумя передачами на Джейка Сандерсона и Дэвида Перрона.

В нынешнем сезоне НХЛ Артем Зуб провел 28 матчей и набрал 8 (2+6) очков.

Ранее мы сообщали, что "Сент-Луис" обыграл "Юту", Бучневич отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET