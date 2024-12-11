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"Сент-Луис" обыграл "Юту", Бучневич отметился передачей

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На счету хоккеиста 32 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" одержал победу над "Ютой" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Джордана Кайру, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 51 матч и набрал 32 (11+21) очка.

Ранее мы сообщали, что дубль Дадонова помог "Далласу" обыграть "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, павел бучневич, хк сент-луис блюз, хк юта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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