  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:20
111
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Дубль Дадонова помог "Далласу" обыграть "Коламбус"

0 0

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Даллас" одержал победу над "Коламбусом" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Нападающий "Далласа" Евгений Дадонов был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей, забросив обе шайбы в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Дадонов провел 52 матча и набрал 29 (15+14) очков.

Ранее мы сообщали, что три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Вегасом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений дадонов, национальная хоккейная лига, хк даллас старз, хк коламбус блю джекетс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии