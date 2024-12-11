Дубль Дадонова помог "Далласу" обыграть "Коламбус"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Даллас" одержал победу над "Коламбусом" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Нападающий "Далласа" Евгений Дадонов был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей, забросив обе шайбы в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Дадонов провел 52 матча и набрал 29 (15+14) очков.

Ранее мы сообщали, что три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Вегасом".

Видео: YouTube / SPORTSNET