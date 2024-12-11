Три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Вегасом"

Форвард набрал 56 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграли "Вегас" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевыми передачами на Мику Зибанеджада и К"Андре Миллера.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 50 матчей и набрал 56 (22+34) очков.

Ранее мы сообщали, что передача и шатаут Василевского помогли "Тампе" обыграть "Лос-Анджелес".

Видео: YouTube / SPORTSNET