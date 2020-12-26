Сборная России обыграла команду США в матче молодежного ЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счетом 5:3.

Сборная России обыграла команду США в матче молодежного Чемпионата мира по хоккею. Игра проводилась в канадском городе Эдмонтон. Она завершилась с результатом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу российских спортсменов. В составе команды отличился Василий Пономарев, который забросил шайбу на 9 и 31 минутах матча. Также стоит отметить Захара Бардакова, Илью Сафонова и Егора Чинахова. Молодые люди сделали результативные удары по воротам противника на 24, 33 и 60 минутах встречи соответственно.

Американцы могут похвастаться забитыми шайбами Кэма Йорка, Джона Фариначчи и Тревора Зеграса. Они попали в российские ворота на 15, 50 и 58 минутах игры.

Напомним, что россиян ждет следующий матч 28 декабря. Спортсмены выйдут на ледовое поле против чешских спортсменов. Представители США сыграют 26 декабря с австрийцами.

Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом чемпионата мира.

Видео: Youtube/Hoang nam Vlog