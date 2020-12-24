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Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом чемпионата мира

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Игра в Эдмонтоне завершилась с результатом 1:0.

Молодежная сборная России по хоккею проиграла Канаде перед стартом чемпионата мира. Спортсмены встретились с иностранным соперником в рамках выставочной игры в Эдмонтоне. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Результативные подачи со стороны канадцев на собственный счет записали Коннор Макмайкл и Коул Перфетти. Заброшенной шайбой отметился 18-летний защитник Джейми Драйсдейл.

Аскаров сыграл фантастически, и мы ждём от остальных ребят большего. Я так и сказал им после игры. Но важно понимать, что турнир пока не начался, а 23 декабря побеждать ещё не обязательно

Игорь Ларионов главный тренер российской молодежной сборной в интервью "Матч ТВ"

Дзюба назвал Левандовски лучшим игроком 2020 года.

Видео: YT / TaiwanHockey

 

Теги: канада, молодежная сборная, чемпионат мира, эдмонтон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Хоккей,

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