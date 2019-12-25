Дзюба назвал Левандовски лучшим игроком 2020 года

На второе место нападающий "Зенита" поставил Кевина де Брейне из "Манчестер Сити", на третье – Кильяна Мбаппе из "ПСЖ".

ФИФА опубликовала итоги голосования за лучшего игрока 2020 года. Участие в нем приняли журналисты, а также капитаны и главные тренеры всех входящих в федерацию сборных. В том числе своим мнением поделился капитан сборной России, нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

На первое место в рейтинге самых лучших игроков года Дзюба поставил нападающего немецкого клуба "Бавария" Роберта Левандовски. По результатам общего голосования польский форвард одержал уверенную победу, обойдя всех своих конкурентов.

На втором месте, по версии нападающего "Зенита", должен стоять Кевин де Брейне из английского "Манчестер Сити", на третьем – Кильян Мбаппе из французского "ПСЖ". Вратарем года Дзюба назвал Мануэля Нойера из "Баварии". В общем голосовании он также занял первое место.

А вот Де Брейне, по версии ФИФА, оказался на пятом месте, а Мбаппе – на седьмом. Кроме Левандовски в тройку лидеров в общем голосовании попали Юрген Клопп из "Ливерпуля", а также Зинедин Зидан из "Реала".

Ранее главный тренер "Спартака" объявил об уходе после поражения от "Зенита".

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