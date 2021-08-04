В Мосгорсуде рассматривается жалоба Валерии Башкировой.

Сбившая трех детей на западе Москвы девушка намерена возместить ущерб потерпевшим. Об этом россиянка Валерия Башкирова сообщила во время заседания в Мосгорсуде. Судья рассказал, что в материалах уголовного дела значатся жалобы стороны защиты подозреваемой о том, что обвинение вменяет в вину статью и пункт УК РФ, в котором не исключаются возможности примирения сторон. Судья объяснил собравшимся, что фигурантка смертельной аварии готова возместить причиненный ущерб родителям жертв, а также признает вину в трагедии.

Мне мои права понятны, ваша честь. заявление Башкировой в суде

Фигурантка дела не сдержала слез на заседании. При этом представитель государственного обвинения со стороны Прокуратуры РФ выступила против освобождения из СИЗО Валерии Башкировой и избрании ей другой меры пресечения.

Девушка, сбившая на машине трех детей в Москве, обжаловала свой арест.

Видео: Telegram / LifeShot