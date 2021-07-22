Девушка, сбившая на машине трех детей в Москве, обжаловала свой арест

Валерия Башкирова не согласна с выбранной мерой пресечения.

Девушка, сбившая на машине Mazda трех детей в Москве, обжаловала свой арест. Об этом сообщили представители Тверского суда, в котором была выбрана мера пресечения. В инстанции подчеркнули, что речь идет о Валерии Башкировой, которая стала участницей ДТП по улице Авиаторов. Жертвами трагедии стали двое несовершеннолетних. Первым погиб пятилетний мальчик, следом за ним - трехлетний ребенок. Выжил девятимесячный малыш. У него медики диагностировали закрытую ЧМТ и сотрясение головного мозга.

Башкирова подала жалобу на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 сентября. пресс-служба Тверского суда Москвы

Напомним, что женщина обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД, которое повлекло за собой гибель двух и более людей. Максимальное наказание по данному правонарушению предусматривает семь лет лишения свободы. Сейчас фигурантка расследования находится под стражей до 16 сентября. Ранее суд назначил ей домашний арест, но позже изменил меру пресечения на более жесткую.

Сбившую насмерть двух детей россиянку поместили под особое наблюдение.

Видео: Telegram / LIFE SHOT