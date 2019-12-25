Фигуранткой дела стала 18-летняя девушка.

Следствие просит отправить под домашний арест водителя, сбившую трех детей в Москве. Об этом рассказали представители Мосгорсуда. Фигуранткой уголовного дела стала 18-летняя Валерия Башкирова. Девушка подозревается по части 3 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД. Экспертиза не подтвердила то, что девушка могла находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Никулинский районный суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения автомобилистке, которая обвиняется в совершении ДТП, в результате которого один ребенок скончался от полученных травм, двое госпитализированы. пресс-служба Мосгорсуда

Трагедия произошла днем 16 июля. На улице Авиаторов водитель на Mazda сбила троих детей, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Детей сопровождали двое взрослых. Малыши серьезно пострадали, позже один из них умер в больнице. Сейчас четырехлетний мальчик остается на госпитализации с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, перелом голени. Девятимесячный ребенок получил ЗЧМТ и сотрясение.

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