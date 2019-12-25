В Минобороны Еревана подтвердили данную информацию.

Сбитый военный вертолет Азербайджана упал на территорию Ирана. Об этом в собственном аккаунте на Facebook заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Чиновница отметила, что боевое воздушное судно оказалось сбито благодаря силам непризнанной республики Нагорный Карабах. Самолет упал на южном участке линии соприкосновения, около высоты Варазатумб (Леле Тепе).

К сожалению, такие случаи неизбежны, так как военные действия проходят очень близко с иранской границей заявление армии Нагорно-Карабахской республики

В Ереване подчеркнули, что подобные происшествия неизбежны во время боев рядом с государственными границами. В Минобороны Арцаха (Нагорного Карабаха) отметили, что крушение иностранного самолета - непреднамеренное.

Азербайджан заявил об уничтожении восьми армянских РСЗО "Град".

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