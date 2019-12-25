Минобороны Баку разместило на сайте кадры нанесения удара по армянской технике.

Азербайджан заявил об уничтожении восьми армянских РСЗО "Град". Минобороны Баку разместило ролик на официальном сайте. На кадрах видно, как силы страны наносят удар по ракетным установкам противника. Инцидент произошел на линии соприкосновения в регионе конфликта - Нагорном Карабахе.

В результате боевых действий, проведенных сегодня вечером частями азербайджанской армии, уничтожено восемь ракетных установок противника "Град" Минобороны Азербайджана

Напомним, что самоходная реактивная система залпового огня "Град" представляет собой российскую разработку. Она способна ликвидировать солдат противника, командные пункты, уничтожать бронетранспортеры. Для данного комплекса создано большое число снарядов с различными характеристиками и параметрами.

В Баку сообщили о гибели мирного жителя при обстреле армянами города Тертер.