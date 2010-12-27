Конгрессмены утвердили бюджет на 2020 год.

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США. Конгресс заложил денежные средства для ограничения энергетики России на 2020 год. Об этом говорится в официальном документе, размещенного сенатом.

Антироссийские санкции будут введены из-за строительства "Турецкого потока" и "Северного потока-2". Американцы считают, что данные меры необходимы ради обеспечения безопасности Европы. В этом же документе говорится о запрете на поставки в Турцию военных самолетов F-35. Ограничения против Анкары связаны с закупкой у России ЗРК С-400.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Турции ввели налог на проживание в отелях.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

