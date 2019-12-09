К середине декабря Болгария будет готова принимать газ.

"Болгарский поток" готов принимать газ из "Турецкого потока" с 1 января. Об этом сообщил исполнительный директор компании "Булгартрансгаз". Владимир Малинов отметил, что конструкция начнет заполняться газом. Специалисты начнут эксплуатировать 11-километровый участок газопровода на своей территории. Далее ресурсы будут поступать в Грецию и Северную Македонию.

Даже если транзит российского газа через Украину будет остановлен, мы подготовлены прокомментировал эксперт

Малинов объяснил изданию "24 часа", что Турция создала сварной шов, по которому будет поступать газ от "Турецкого потока" в "Балканский поток". Анкара также начнет заполнять свой 140-километровый участок газом.

Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря рассказал специалист

Прокладка газопровода до границы с Сербией завершится к 31 мая 2020 года. Протяженность инженерной сети составит 308 километров. Там будет проходить по 8,75 млн кубометров газа ежедневно. Полностью работы над конструкцией будут закончены к концу следующего года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства "Турецкого потока".

Видео: YouTube/Cybertronic Studios