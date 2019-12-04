Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства "Турецкого потока"

Президент заявил, что Россия может найти другие пути реализации возможностей по югу Европы.

Владимир Путин упрекнул Болгарию в сознательном затягивании строительства "Турецкого потока". Президент предположил, что "неспешная работа" может выстраиваться под давлением со стороны. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Путина, руководство Болгарии, после того как сорвало работу над "Южным потоком", много раз обращалось с просьбой, во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток". Он добавил, что если реализация проекта продолжит затягиваться, то Россия найдет другие пути реализации возможностей по югу Европы.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, который будет состоять из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. По первой будет осуществляться поставка российского газа турецким потребителям, вторая предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство "Турецкого потока" должно завершиться в первой половине 2020 года.

Ранее Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".

Видо: YouTube / Совет Федерации, kremlin