Президент призвала КС завершить политический кризис в стране.

Президент Молдавии Майя Санду заявила в Конституционном суде о своем праве распустить парламент. В четверг 15 апреля политик пришла на заседание КС страны с просьбой подтвердить ее полномочия по инициации досрочных выборов в республике. Глава государства утверждает, что мандаты депутатов истекли еще 23 марта после того, как законодатели дважды не утвердили новое правительство.

Парламент, который не смог в течение трех месяцев сформировать правительство, становится нефункциональным. Отсчет этого срока начался с 23 декабря прошлого года и завершился 23 марта. Следовательно, с 24 марта у президента есть основания для его роспуска. Майя Санду, президент Молдавии

По словам политика, не существует выхода из политического кризиса, кроме как объявить досрочные выборы в стране. Глава государства пришла к власти в декабре 2020 года. После давления сторонников Санду в отставку ушел глава правительства Ион Кику.

Фото: YouTube/Pro TV Chisinau