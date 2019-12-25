По мнению политика, ее позиция не отличается от всех предыдущих в республике.

Майя Санду заявила, что продолжит добиваться вывода российских войск из Приднестровья. Об этом новый избранный президент Молдавии рассказал в эфире местного государственного телеканала "Молдова-1". Чиновница считает, что силы Оперативной группы войск РФ должны быть выведены с территории непризнанного региона.

Это официальная позиция, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать... Эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Майя Санду, президент Молдавии

По словам политика, все правительства Молдавии имели аналогичную точку зрения, поэтому ее позиция не представляет из себя ничего нового. Она добавила, что просто продолжит продвигать уже существующий курс. Ранее Санду говорила о том, что "мягкий подход" в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта не был эффективным.

Додон заявил о готовности вывести людей на улицы ради мира в Молдавии.

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