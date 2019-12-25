Политик заявил, что готов оказать поддержку Майе Санду.

Игорь Додон заявил, что не будет препятствовать передаче власти новому президенту Молдавии Майе Санду. Об этом политик рассказал подписчикам в собственном аккаунте на Facebook в рамках еженедельной программы, в которой он отвечает на вопросы населения.

Я не буду создавать никаких препятствий новоизбранному президенту. Если нужно, я готов оказать поддержку...Никаких препятствий не будет - приступайте к исполнению полномочий Игорь Додон, президент Молдавии

Напомним, что срок президентских полномочий Игоря Додона в Молдавии истекает 23 декабря. К этому времени в должность вступит глава Партии действия и солидарности Майя Санду. Она стала новым избранным главой государства согласно официальным результатам ЦИК республики. Политик набрала большее число голосов во втором туре голосования. Итоги выборов должен еще утвердить Конституционный суд.

Санду заявила, что "вывела из комы" внешнюю политику Молдавии.

Фото: Pixabay.com