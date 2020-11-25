Глава страны начала восстанавливать отношения с Румынией и Украиной.

Майя Санду заявила, что "вывела из комы" внешнюю политику Молдавии. Об этом избранный президент республики рассказала на брифинге журналистам. По словам политика, ей удалось вести сбалансированную внешнюю политику спустя две недели после оглашения итогов голосования.

Я предлагаю вести сбалансированную внешнюю политику на благо граждан, которая выведет страну из изоляции. За две недели я вывела внешнюю политику из комы, чтобы Молдавия достойно была представлена на международном уровне, я начала восстанавливать отношения с Румынией и Украиной Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что после избрания Санду провела телефонные переговоры с главами Румынии и Украины. В интервью украинскому изданию "Европейская правда" Санду заявила, что российские миротворцы должны быть выведены с территории Приднестровья для решения регионального конфликта. Игорь Додон назвал позицию своей сменщины ошибочной.

Видео: YouTube / in time Ukraine LIVE