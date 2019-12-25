Додон назвал серьезную ошибку Санду насчет России

Действующий президент республики раскритиковал слова преемницы о Приднестровье.

Игорь Додон назвал серьезную ошибку Майи Санду насчет России. Действующий президент Молдавии дал интервью телеканалу NTV Moldova. Политик сообщил, что Санду не должна была говорить о выводе российских миротворцев из Приднестровья, а также призывать Киев к ужесточении политики в отношении данного региона.

Она уже говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с Днестра, … и что украинцам нужно жестче давить на Приднестровье, Донбасс и так далее. Это что за призыв избранного президента — в стране, где у нас еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35-40% русскоязычного населения? Игорь Додон, президент Молдавии

Додон уточнил, что большинство граждан Молдавии поддерживает сохранение хороший связей с Россией, а также с Евросоюзом. По словам президента республики, антироссийская политика плохо скажется как на самой Молдавии, так и на том человеке, который будет за нее ответственен.

Санду верит, что появится возможность для воссоединения Молдавии.