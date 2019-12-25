Додон: инаугурация президента Молдавии планируется на 24-25 декабря

Полномочия с Игоря Додона будут сложены 23 декабря.

Игорь Додон сообщил, что инаугурация избранного президента Молдавии планируется на 24-25 декабря. Об этом действующий глава государства рассказал в ходе прямого эфира, транслируемого в социальных сетях на его странице на Facebook. Политик отметил, что его сменит на посту Майя Санду.

Как я понял, инаугурацию Санду планируют на 24-25 декабря...Я уже отдал распоряжение администрации президента оказать содействие в организации Игорь Додон, президент Молдавии

Напомним, что Майя Санду победила в рамках второго тура голосования на президентских выборах, который состоялся 15 ноября. Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии, представительница Партии действия и солидарности набрала 57,7% голосов, а ее оппонент Додон - 42,2%. Итоги выборов будут подведены комиссией, которая направит решение в Конституционный суд 20 ноября. Срок выполнения полномочий Игорем Додоном истекает 23 декабря.

Президент Молдавии посетит Россию после поражения на выборах.

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