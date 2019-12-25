Санду лидирует на выборах президента Молдавии

Продолжается подведение итогов молдавского голосования в Канаде и США.

Бывший премьер-министр Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов в Молдавии. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

Отмечается, что внутри страны обработано сто процентов бюллетеней. Санду поддержали 56,28% проголосовавших, за Додона отдали голос 43,72%.

При этом продолжается подведение итогов голосования в Канаде и США. Всего обработано 98,69% бюллетеней.

Победителем на выборах станет кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Порога явки на данном этапе голосования нет.

Серьёзных нарушений во время голосования замечено не было.

Ранее Додон заявил, что Молдавия не станет "пушечным мясом НАТО".

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