Додон: Молдавия не станет "пушечным мясом НАТО"

Президент уверен, что из страны хотя сделать "пушечное мясо" в рамках борьбы Североатлантического военного альянса с РФ.

Игорь Додон заявил о том, что Молдавия не станет "пушечным мясом НАТО". Об этом политик рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице на Facebook. По мнению действующего главы государства, который баллотируется на второй срок, его оппоненты хотят, чтобы республика боролась против России.

НАТО нам не надо, я категорически против того, чтобы Молдавия стала пушечным мясом для НАТО против России. И я этого не допущу как президент страны и как гражданин страны Игорь Додон, президент Молдавии

По мнению политика, Молдавия занимает нейтральную позицию, которая должна такой оставаться и далее. Додон уверен, что в стране нельзя строить военных баз Североатлантического альянса, а молдавские граждане не должны воевать за другие государства. Он добавил, что не позволит использовать "наших ребят" в геополитических играх.

Додон сожалеет, что назначил в 2019 году Санду премьером Молдавии.

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