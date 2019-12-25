Додон сожалеет, что назначил в 2019 году Санду премьером Молдавии

Президент Молдавии вспомнил о неудачном решении сделать Санду главой правительства.

Игорь Додон сожалеет, что назначил в 2019 году Майю Санду премьер-министром Молдавии. Об этом действующий президент республики сообщил народу страны в телеобращении. Политик напомнил, что в 2019 год подписал указ о назначении его нынешнего оппонента на выборах главы государства в должности главы правительства.

Мне жаль, что позволил Санду стать премьер-министром, подписав указ о ее назначении. Она доказала, что ничего не может сделать для страны. Сейчас она хочет стать президентом, потому что там не будет ответственности Игорь Додон, президент Молдавии

Напомним, что Майя Санду стала руководителем правительства в июне 2019 года. Чиновница возглавляет объединенный политический блок, созданный представителями Acum ("Сейчас") и партии социалистов. Депутаты объединились против олигарха Владимира Плахотнюка, которого они обвиняют в захвате власти. Санду пообещала избирателям вести политику по евроинтеграции, а также поддерживать конструктивные отношения с Москвой, победить коррупцию в стране. В ноябре 2019 года парламент Молдавии вынес чиновнице вотум недоверия.

Додон инициирует массовую демонстрацию в Кишиневе перед выборами.

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