Политик анонсировал массовую акцию в столице Молдавии.

Игорь Додон инициирует массовую демонстрацию в Кишиневе перед выборами. Об этом президент Молдавии сообщил в собственном аккаунте на Facebook. Политик анонсировал массовое мероприятие, приуроченное ко второму туру голосования за нового главу республики.

На пятницу мы планируем грандиозный марш в центре Кишинева. Будет несколько тысяч человек - на дистанции, конечно Игорь Додон, президент Молдавии

Напомним, что в рамках первого тура президентских выборов ни один кандидат не смог набрать более 50 процентов поддержки избирателей. В ЦИК заявили, что во втором этапе голосования примут участие действующий глава государства Игорь Додон и руководитель политической партии действия и солидарности Майя Санду. Первый набрал в первом туре 487 тысяч голосов, его оппонентка - 439 тысяч голосов. Второй тур выборов намечен в Молдавии на 15 ноября.

Додон готов привиться российской вакциной от коронавируса.

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