Политик прокомментировал решение КС о признании закона о функционировании языков устаревшим.

Игорь Додон высказался за сохранение специального статуса за русским языком в Молдавии. Об этом действующий президент страны рассказал в интервью местному телеканалу Prime. Политик прокомментировал решение Конституционного суда о признании закона о языках устаревшим. По словам Додона, за русским языком необходимо сохранить статус языка международного общения на территории республики.

У русского языка должен быть специальный статус...Так как у нас в Республике Молдова 35% населения говорят на русском языке, я думаю, что такой подход актуален и сегодня Игорь Додон, президент Молдавии

Глава государства уточнил, что после провозглашения независимости перед властями встал в том числе и языковой вопрос. Кишиневу пришлось идти на уступки, закрепив в законе статус русского языка как специального. В 2018 году КС решил пересмотреть постановление о функционировании языков. Это произошло согласно запросу местных депутатов. Группа парламентариев выступает за объединение с Румынией.

Игорь Додон пообещал защищать традиционные ценности в Молдавии.

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