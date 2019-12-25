Додон исключил коалицию социалистов с партией "Шор" в парламенте Молдавии

Парламентарии собирались объединиться в партию "За Молдову".

Игорь Додон исключил коалицию социалистов из группы депутатов из "Про Молдова" с партией "Шор" в парламенте Молдавии. Об этом действующий президент республики сообщил в интервью местному телеканалу TV8.

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Напомним, что ранее группа парламентариев, вышедшая из партии "Про Молдова", заявила о намерении объединиться с депутатами партии "Шор" во фракцию "За Молдову". Она должна была насчитывать 14 представителей в 101-местном парламенте. Напомним, что ПСРМ контролирует крупнейшую фракцию из 37 депутатов. Ранее они сформировали правительство и утвердили ее главой Иона Кику. Альянс потерял большинство в тот момент, когда ДПМ покинули ряд депутатов, сформировавших фракцию "Про Молдова".

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