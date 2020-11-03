Додон рассказал, каким президентом будет его оппонент Санду

Политик назвал оппонентку приносящей "нестабильность и хаос".

Игорь Додон рассказал, каким президентом будет его оппонент Майя Санду. Об этом политик порассуждал в рамках пресс-конференции днем 3 ноября. Действующий президент Молдавии отметил, что его основной соперник на выборах принесет стране "нестабильность и хаос".

В этом году сельхозпроизводители сражаются с засухой. Санду в прошлом году не смогла выделить для них средств, мы в этом году выделили им поддержку. Майя Санду президент - это нестабильность и хаос Игорь Додон, президент Молдавии

Напомним, что в воскресенье в Молдавии завершился первый тур выборов. ЦИК признал голосование состоявшимся, так как явка избирателей превысила порог в 33,3%. После обработки 100% протоколов бывшая премьер-министр страны Санду побеждает с 36,16% голосов. У Додона - 32,61%и голосов. Так как ни один кандидат не набрал более 50% голосов, то Молдавию ожидает второй тур голосования. Он запланирован на 15 ноября.

В первом туре президентских выборов в Молдавии побеждает Санду.

Видео: FB / Igor Dodon