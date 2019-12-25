Игорь Додон заявил о лидерстве в первом туре президентских выборов на территории Молдавии. Однако согласно предварительным результатам Центральной избирательной комиссии, за большинство голосов отдано за представителя проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду.

У нас было много встреч с избирателями...Скорее всего, это и обеспечило мою победу, по крайней мере внутри страны. Но главный вызов сейчас - что будет дальше, что получат граждане, если президентом страны будет Додон или Санду

Игорь Додон, президент Молдавии