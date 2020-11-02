В первом туре президентских выборов в Молдавии побеждает Санду

Второй тур президентских выборов назначен на 15 ноября.

В первом туре президентских выборов в Молдавии побеждает Майя Санду, кандидат от партии "Действие и солидарность". Она обошла действующего главу государства Игоря Додона, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные из ЦИК.

В первом туре Санду показала результат в 36,03% голосов, Додон — 32,7%. Это говорит о том, что оба политика проходят во второй тур, так как никто из них не набрал 50%, необходимые для победы в первом.

Явка превысила нижний порог в 33,33%, выборы официально признаны состоявшимися.

Второй тур президентских выборов назначен на 15 ноября.

Ранее Додон заверил, что сохранит влияние в Молдавии при любом исходе выборов.

Видео: Youtube/euronews (deutsch)