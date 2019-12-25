Додон заверил, что сохранит влияние в Молдавии при любом исходе выборов

Президент напомнил о том, что управляет самой большой политической партией в стране.

Игорь Додон заверил, что сохранит политическое влияние в Молдавии при любом исходе выборов, которые состоятся 1 ноября. Об этом действующий глава страны сообщил в интервью телеканалу RTR Moldova в ответ на соответствующий вопрос политолога. Глава государства продвигает политику укрепления отношения с Россией.

Я думаю, что мы выборы выиграем. После выборов все только начинается, и нужно понимать, что за моей спиной самая сильная партия, самая большая фракция в парламенте Игорь Додон, президент Молдавии

Глава государства отметил, что при любом итоге голосования в ближайшем будущем принимать решения в парламенте или правительстве без участия его партии и его самого возможности не будет.

Додон готов испытать на себе российскую вакцину от коронавируса.

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