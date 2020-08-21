Президент Молдавии готов протестировать на себе "Спутник V".

Президент Игорь Додон готов испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Политик отметил, что хочет сделать это ради всех граждан страны, чтобы препарат как можно скорее оказался в Молдавии. Об этом политик рассказал в видеообращении на Facebook.

Я увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе Игорь Додон, президент Молдавии

Напомним, что Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19. Препарат создан специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название "Спутник V". Она будет создаваться на базе центра Гамалеи и предприятии "Биннофарм".

Молдавия направила России запрос на получение вакцины от коронавируса.

Видео: YouTube / Președintele Igor Dodon