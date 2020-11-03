Политик заявил, что не допустит проведения ЛГБТ-маршей.

Игорь Додон пообещал защищать традиционные ценности в Молдавии. Об этом действующий президент рассказал во время пресс-конференции. Политик уточнил, что после своего переизбрания не допустит проведения в стране ЛГБТ-парадов.

Я думаю, что семейные ценности, традиции, вера - это ключевые основы для любого государства. Я обещаю защищать их. Все культы, как и православие, выступают за традиционные семьи. Я не участвовал в маршах геев в Молдавии, как Санду. Я не допущу их проведения Игорь Додон, президент Молдавии

Напомним, что первый тур президентских выборов в Молдавии завершился в воскресенье. ЦИК признал победу Майи Санду, которая набрала 36,16: голосов. За Додона отдали голоса только 32,61% избирателей. Так как ни один кандидат не набрал более 50% голосов, 15 ноября в стране будет проведен второй тур выборов.

Додон рассказал, каким президентом будет его оппонент Санду.

Видео: FB / Igor Dodon