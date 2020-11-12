В Молдавии рассказали, когда российская вакцина поступит в страну.

Игорь Додон готов привиться российской вакциной от коронавируса. Об этом президент Молдавии сообщил журналистам местного телеканала REN Moldova. Политик уточнил, что намерен сделать себе прививку в ближайшее время. Он предлагает себя в качестве одного из первых граждан страны, кто проверит на себе эффективность вакцины.

Мы договаривались с РФ о получении вакцины во второй половине ноября. Первыми будут прививаться те, кто работает на первой линии, но и я готов привиться в числе первых, чтобы люди не боялись, мы надеемся получить 100-150 тысяч доз вакцин Игорь Додон, президент Молдавии

По словам лидера государства, вакцинирование от коронавируса должно быть добровольным и бесплатным для населения. В первую очередь прививки будут сделаны медицинским работникам, пограничникам и преподавателям.

Додон высказался за сохранение специального статуса за русским языком в Молдавии.

Видео: Youtube/REN Молдова