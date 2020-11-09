Премьер Молдавии сообщил, что сменит министров от Демпартии в правительстве

Кику отметил, что он не может допустить экономической нестабильности в стране.

Премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что сменит четырёх министров и вице-премьера от демократической партии в правительстве, которая формирует кабмин вместе с партией социалистов, которые поддерживают действующего президента Игоря Додона.

Кику отметил, что он не может допустить экономической нестабильности в стране.

В течение дня я предложу президенту страны утвердить новых кандидатов на эти посты. Ион Кику, премьер-министр Молдавии

Ранее Игорь Додон высказался за сохранение специального статуса за русским языком в Молдавии. Политик прокомментировал решение Конституционного суда о признании закона о языках устаревшим. По словам Додона, за русским языком необходимо сохранить статус языка международного общения на территории республики.

Видео: YouTube / Teleradio Moldova