Президент Молдавии посетит Россию после поражения на выборах. Об этом Игорь Додон сообщил в собственном аккаунте на Facebook. Политик отметил, что провел телефонные переговоры с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Тот поблагодарил Додона за усилия по укреплению стратегических отношений между двумя странами.
Дмитрий Козак подчеркнул, что именно благодаря моим усилиям Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийским Экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018-го
Игорь Додон, молдавский политик
Додон также выразил благодарность Козаку, а также высшему руководству России за поддержку Молдавии, которая в том числе коснулась сферы борьбы с коронавирусом. Додон и Козак договорились о проведении рабочего визита в Москве для обсуждения ряда межгосударственных вопросов.
Санду высказалась об отношениях с Россией.
Фото: Facebook/Игорь Додон
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все