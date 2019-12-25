Игорь Додон обсудил рабочую встречу в Москве с Дмитрием Козаком.

Президент Молдавии посетит Россию после поражения на выборах. Об этом Игорь Додон сообщил в собственном аккаунте на Facebook. Политик отметил, что провел телефонные переговоры с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Тот поблагодарил Додона за усилия по укреплению стратегических отношений между двумя странами.

Дмитрий Козак подчеркнул, что именно благодаря моим усилиям Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийским Экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018-го

Игорь Додон, молдавский политик

Додон также выразил благодарность Козаку, а также высшему руководству России за поддержку Молдавии, которая в том числе коснулась сферы борьбы с коронавирусом. Додон и Козак договорились о проведении рабочего визита в Москве для обсуждения ряда межгосударственных вопросов.

Санду высказалась об отношениях с Россией.

Фото: Facebook/Игорь Додон

