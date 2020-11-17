Большое внимание стоит уделить урегулированию конфликта в Приднестровье.

Избранный президент Молдавии, председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду высказалась об отношениях с Россией. Об этом пишет "Интерфакс".

По её словам, она готова обсуждать все вопросы двухсторонних отношений с Владимиром Путиным.

У нас обширная повестка дня. Майя Санду, избранный президент Молдавии

Среди вопросов, отметила она, возобновление молдавского экспорта и создание хороших условий для граждан Молдавии, которые трудятся в России.

Также, по словам Санду, большое внимание стоит уделить урегулированию конфликта в Приднестровье и вывозу российского оружия и боеприпасов. Председатель партии "Действие и солидарность" подчеркнула, что в ближайшее время встретится с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым.

Ранее эксперт заявил, что с новым президентом отношения России и Молдавии станут более ясными.

Видео: Youtube/BBC News - Русская служба