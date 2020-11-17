Избранный президент Молдавии, председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду высказалась об отношениях с Россией. Об этом пишет "Интерфакс".
По её словам, она готова обсуждать все вопросы двухсторонних отношений с Владимиром Путиным.
У нас обширная повестка дня.
Майя Санду, избранный президент Молдавии
Среди вопросов, отметила она, возобновление молдавского экспорта и создание хороших условий для граждан Молдавии, которые трудятся в России.
Также, по словам Санду, большое внимание стоит уделить урегулированию конфликта в Приднестровье и вывозу российского оружия и боеприпасов. Председатель партии "Действие и солидарность" подчеркнула, что в ближайшее время встретится с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым.
Ранее эксперт заявил, что с новым президентом отношения России и Молдавии станут более ясными.
Видео: Youtube/BBC News - Русская служба
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