Эксперт считает, что с новым президентом отношения России и Молдавии станут более ясными

Майя Санду получила более 56% голосов на выборах президента.

Майя Санду выиграла выборы президента Молдавии. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что ее победа внесет ясность в отношения с Россией и Западом.

По мнению экспертов, в последние годы Молдавия пыталась сохранить хорошие отношения и с РФ, и с Евросоюзом. Обещания действующего президента Игоря Додона относительно дружбы с Россией оставались лишь на словах, на деле же ничего не происходило.

Поражение Додона резко сокращает пространство для маневра. Россия теперь не будет ждать прорыва в двусторонних отношениях, а Санду и другие сторонники "западного пути" на переговорах с европейцами больше не смогут ссылаться на противодействие президента. подчеркнули эксперты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что президент Румынии поздравил Санду с избранием на пост главы Молдавии.

Фото: Майя Санду / Instagram