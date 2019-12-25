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Эксперт считает, что с новым президентом отношения России и Молдавии станут более ясными
Сегодня, 16:04
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nadezhda_sib

Эксперт считает, что с новым президентом отношения России и Молдавии станут более ясными

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Майя Санду получила более 56% голосов на выборах президента.

Майя Санду выиграла выборы президента Молдавии. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что ее победа внесет ясность в отношения с Россией и Западом.

По мнению экспертов, в последние годы Молдавия пыталась сохранить хорошие отношения и с РФ, и с Евросоюзом. Обещания действующего президента Игоря Додона относительно дружбы с Россией оставались лишь на словах, на деле же ничего не происходило. 

Поражение Додона резко сокращает пространство для маневра. Россия теперь не будет ждать прорыва в двусторонних отношениях, а Санду и другие сторонники "западного пути" на переговорах с европейцами больше не смогут ссылаться на противодействие президента.

подчеркнули эксперты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что президент Румынии поздравил Санду с избранием на пост главы Молдавии. 

Фото: Майя Санду / Instagram 

 

Теги: майя санду, президент молдавии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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Kriwosheew Valera
Сегодня 16:48

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