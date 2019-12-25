Избранный президент Молдавии рассказала о своей позиции по Приднестровью.

Майя Санду верит, что появится возможность для воссоединения Молдавии. Об этом избранный президент республики рассказала в интервью для газеты "Европейская правда". Лидер партии "Действие и солидарность" уверена, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Кишинева и Тирасполя. Однако это решение должно быть мирным в приднестровском конфликте.

Мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдове. Более того, я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом. Я понимаю, что это очень непростая задача, но простого решения здесь нет Майя Санду, президент Молдавии

Чиновница напомнила, что Приднестровье поддерживается Россией. В частности, туда делаются бесплатные поставки газа. В Молдавии этот регион считают "отколовшимся", куда не могут попасть власти Кишинева. Санду добавила, что не признает долг Молдавии за поставки российского газа в Приднестровье.

Додон: инаугурация президента Молдавии планируется на 24-25 декабря.

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