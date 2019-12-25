Политик заявил, что не допустит повторения 1990-ых годов в республике.

Игорь Додон заявил о готовности вывести людей на улицы ради мира в Молдавии.. Об этом политик сообщил в собственном Facebook-аккаунте в рамках еженедельной трансляции. Политик уточнил, что не допустит обострения в стране ситуации с Приднестровьем, а также в отношениях с Москвой.

Мы не допустим повторения 1990-х, когда в Кишиневе руководители страны запускали лозунги "чемодан-вокзал-Россия"... Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране всеми законными путями, если нужно, я призову людей на улицы Игорь Додон, президент Молдавии

Ранее новый избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию "Европейская правда" рассказала, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы.

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