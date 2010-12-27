Самую древнюю карту загробного мира нашли в египетской гробнице

Документ является более ранней версией "Книги мертвых".

Археологи обнаружили в Египте самую древнюю карту Загробного мира. Об этом сообщает научное издание "Фактом". Ученые рассказали, что древняя работа называется "Книга двух путей" и подробнейшим образом описывает путь человека после смерти.

Рисунок представляет собой две линии, которые рассказывают о путях, по которым умерший прийти к Осирису. Если его сердце было чистым, то его ждет вечный покой и мир, но если человек был злым и недостойным, то его наградой станут вечные муки. Оба маршрута обрамляли иероглифы и символы, которые, по мнению специалистов, являются злыми и добрыми духами.

Важная находка долгое время лежала на дне погребального колодца в могиле знатной женщины по имени Анк. Надписи украшали гроб усопшей в некрополе Дейр-эль-Берша. По данным исследователей, египтянка жила во времена Среднего царства, в 2050-1710 годах до н.э. Знаки на саркофаге были высечены мастерами около 4 тысяч лет назад.

Напомним, что "Книга двух путей" считается предшественницей "Книги мертвых". Последняя появилась только во времена Нового царства.

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Фото: Pixabay.com

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