Робот-змея поможет справиться с последствиями инсульта

Американские ученые приблизились к решению проблем с аневризмой головного мозга и лечению инсульта.

Ученые разработали нового робота, который позволит помочь человеку с инсультом. Разработка создана сотрудниками Массачусетского Технологического университета США. Результаты работы опубликованы в научном издании Science Robotics.

Размер технологического помощника не превышает одного миллиметра. Он изготовлен в виде змеи на магнитном управлении. Робот может маневрировать по самым узким артериям и предотвратить смерть вследствие инсульта. Ученые использовали в качестве материала никель-титановый сплав, который может изгибаться, а после возвращаться к естественной форме.

Если бы мы могли разработать устройство, чтобы обратить вспять закупорку кровеносных сосудов за час, мы могли бы избежать неминуемого повреждения головного мозга. Это дает нам надежду говорит автор работы

Острый инсульт с помощью робота-змеи можно будет лечить в течение первых 90 минут после приступа.Это повысит шансы пациента и сократит смертность от болезни. Поможет робот и при аневризме и лечении сосудов головного мозга. Исследователи провели тесты на силиконовой копии, а также реалистичных сгустках крови.

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Видео и фото: YouTube/Robo-thread