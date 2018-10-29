Сейчас производители рассматривают для этих целей Казахстан и Россию.

В России может быть налажено производство израильских военных роботов. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на ключевого инвестора компании General Robotics.

Вполне возможно, будет открыто производство либо в Казахстане, либо в России, но место не принципиально, так как это единое экономическое пространство объясняет Кенес Ракишев

Предприниматель заметил, что на данный момент заказчиков в России на данную продукцию у компании нет. Однако исключать возможность продажи роботов он не будет.

Устройства представляют собой комплексы, передвигающиеся на гусеничном шасси. Робот весит около 11, 5 килограмм. Разработчики научили его подниматься по лестницам и справляться с препятствиями на пути. В частности, преодолевать наклонные углы в 40 градусов. Использовать боевого робота в автономном режиме возможно до пяти часов.

Также компания занимается выпуском комплекса против беспилотных аппаратов.

Ранее Piter.tv писал о том, что к 2030 году роботы смогут заменить на работе 20 миллионов людей.

Фото: Piter.tv

