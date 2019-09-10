К 2030 году роботы смогут заменить на работе 20 миллионов людей

Наибольшему риску (73%) подвержены работники гостиничного и ресторанного бизнеса.

Почти половина россиян (45,5%) может лишиться рабочих мест из-за цифровизации и автоматизации к 2030 году. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на исследование специалистов РАНХиГС.

Более 20 миллионов человек либо потеряют свое рабочее место, либо будут вынуждены поменять квалификацию, так как их опыт будет больше не актуален.

Роботы смогут заменить 73% людей в гостиничном и ресторанном бизнесе, 60% представителей обрабатывающего производства, 58% занятых в сельском и лесном хозяйстве. Также автоматизированные системы придут на смену 53% людей, работающим в розничной торговле и 51% - в добыче полезных ископаемых.

Роструд: "Высокие зарплаты предлагают в сферах транспорта, производства, недвижимости".

Видео: YouTube/ The Economist